Dominic Thiem erstmals im Viertelfinale von Barcelona

Thiem besiegte den Briten Daniel Evans mit 7:6(5),6:2 - © APA (AFP/Getty)

Mit einem hart erkämpften 7:6(5),6:2-Erfolg über den Briten Daniel Evans hat sich Tennis-Star Dominic Thiem am Donnerstag im dritten Anlauf erstmals für das Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Barcelona qualifiziert. Der 23-jährige Niederösterreicher gewann im zweiten Duell mit dem 43. im Ranking nach 82 Minuten und revanchierte sich für die Viertelfinal-Niederlage im Jänner 2017 in Sydney.