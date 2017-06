Dokumentarfilm über Papst Franziskus geht ins Oscar-Rennen

Der Dokumentarfilm, der am Dienstag im Vatikan vorgestellt wurde, ergründet den Kunstbegriff von Papst Franziskus. Der argentinische Pontifex liebt nicht nur Michelangelo, Raffael und Bernini. Er schätzt auch modernere Künstler, die in ihren Werken soziale und religiöse Themen zum Ausdruck bringen wie Marc Chagall. Zu den Lieblingswerken des Papstes zählt Chagalls “Weiße Kreuzigung”.

Der Heilige Vater mag besonders die Werke des kanadischen Bildhauers Timothy P. Schmalz, geht aus dem Dokumentarfilm hervor. Dieser schuf die Bronzeskulptur mit dem Namen “Obdachloser Jesus”, die vor dem Eingang der päpstlichen Almosenverwaltung im Vatikan steht. Die von einem kanadischen Spender gestiftete Skulptur zeigt einen Mann, der unter einer Decke auf einer Bank liegt. Von seinem Körper sind nur die Füße mit den Kreuzigungsmalen sichtbar.

Der Papst schätzt auch den argentinischen Künstler Alejandro Marmo. Seine Skulptur “Arbeitender Christus” wurde in den Vatikanischen Gärten aufgestellt. Sie wurde mit Resten alter Gitter, verrosteter Eisenketten und anderen Eisenteilen zusammengestellt. Zusammen bilden diese Eisenstücke die Form eines am Kreuz hängenden Jesus.

Zu den elf Kunstwerken, die laut dem Dokumentarfilm Franziskus in seine Liste beachtenswerter Objekte aufgenommen hat, zählt überraschend auch ein weißer Renault 4 aus dem Jahr 1984. Der in den Vatikanischen Museen ausgestellte Wagen gehörte Roberto Zocca, der als Pfarrer in schwierigen Vierteln der Peripherie von Verona engagiert war. Der Gründer der Genossenschaft “L´Ancora” (Der Anker), die vielen Menschen Arbeit und Hilfe sichert, ist mit seinem Auto 300.000 Kilometer gefahren.

