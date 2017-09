documenta verkündet Besucherrekord

documenta dauerte diesmal 163 Tage - © APA (dpa)

Die Kunstausstellung documenta in Kassel und Athen hat überraschend einen Besucherrekord verkündet. “Mehr als eine Million Besucher sahen die Ausstellung in beiden Städten während der Laufzeit von 163 Tagen”, teilten die Organisatoren am Dienstagabend, zwei Tage nach Ende der Ausstellung, mit. “Das macht die documenta 14 zur meistbesuchten Ausstellung zeitgenössischer Kunst aller Zeiten.”