documenta in Kassel: Halbzeit bei 100-Tage-Schau

documenta läuft noch bis 17. September - © APA (dpa)

Umstritten, aber erfolgreich ist die documenta am Sonntag in Kassel in ihre zweite Halbzeit gestartet. Nach den ersten 50 Tagen der weltweit bedeutendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst zogen die Veranstalter eine positive Bilanz. Insgesamt 445.000 Besucher seien bisher gekommen, 17 Prozent mehr als bei der Halbzeit der vergangenen documenta im Jahr 2012.