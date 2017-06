Vor fünf Jahren waren es 905.000. In Athen zählte die documenta 14 bisher 240.000 Besuche in den Ausstellungsorten und Veranstaltungen. Bei der am Samstag offiziell eröffneten Schau zeigen insgesamt 100 Tage lang 160 Künstler ihre Werke. Die von dem polnischen Kurator Adam Szymczyk geleitete Ausstellung dauert bis zum 17. September. Am zweiten Schauplatz in Athen wurde die documenta 14 bereits Anfang April eröffnet und läuft noch bis zum 16. Juli.

(APA/dpa)