documenta 14 beginnt nun auch in Kassel

Die documenta läuft in Athen bereits seit April - © APA (AFP)

Die documenta 14 in Kassel öffnet heute, Mittwoch, ihre Tore für Fachbesucher. Mehr als 160 Künstler zeigen an 30 Orten in der deutschen Stadt ihre Arbeiten bei der weltweit größten Ausstellung für zeitgenössische Kunst. Erstmals findet die documenta heuer gleichberechtigt in Athen statt, wo sie bereits seit April zu besuchen ist. Ab Samstag ist die Kunstschau dann für die Allgemeinheit geöffnet.