Do&Co-Gewinn 2016/17 um ein Viertel gesunken

Geschäftsjahr war "außergewöhnlich schwierig" - © APA (Archiv)

Der börsennotierte Caterer Do&Co hat im Geschäftsjahr 2016/17 um ein Viertel weniger Gewinn erwirtschaftet als in der Vorjahresperiode. Das Geschäftsjahr sei “außergewöhnlich schwierig” gewesen, heißt es in der Jahresbilanz. Nun sei für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2017/18 Konsolidierung angesagt, danach würden Steigerungen in fast allen Bereichen angepeilt.