Dobrindt erinnert Autobauer an “verdammte Verantwortung”

Dobrindt will Behebung der Fehler - © APA (dpa)

Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt ist die deutschen Autohersteller in der Dieselaffäre in harschen Worten angegangen. Die Autobauer sollten ihrer “verdammten Verantwortung” gerecht werden und Fehler beheben, sagte der CSU-Politiker der “Bild am Sonntag”. Die Krise sei für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu einer schweren Belastung geworden, betonte der Minister.