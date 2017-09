do si – mitanand reda – gnüsso – das war Doren | genießt

Genuss pur gab es an den Verpflegungsständen – Nudelpfanne beim Genuss-Team, Kässpätzle in der Frühlingsrolle bei der Häppchenschmiede, Cous-Cous bei Susis Zauberei, orientalische Tapas beim Gaukler-Mobil, Süßes bei Juliane Feurle und wer wollte, danach noch ein Schnäpsle bei der Brennerei Löwen aus Au. Für die Kinder gab es das verdiente Lob für ihre Kürbisernte und einen schwierigen Parcours beim Stand der offenen Jugendarbeit Bregenzerwald. Die Siegerehrung beim Fahrradwettbewerb war ebenso Thema, wie die Green-Event-Verlosung – die Nudelpackungen vom Sennhof in Rankweil holten sich Amanda Fink und Hans Sinz. Das Wichtigste aber war einmal mehr der Grundgedanke der Veranstaltung – man trifft sich im Dorf, unterhält sich mit Freunden und Bekannten und genießt dabei das Ambiente und die genussvollen Produkte. Ein großer Dank gilt dem ehrenamtlichen Team für die viele Arbeit davor, während und nach den Veranstaltungen, sowie den vielen Helfern im Vorder- und Hintergrund. Die Erlöse von Doren| genießt gehen in diesem Jahr an die Patenkinder des Wann und Wo.