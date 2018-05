"Do kama no seal schruba" - Treffen der Oldtimer-Traktoren

Feldkirch - Am Sonntag wird es wieder laut in Gisingen. Denn rund 200 Oldtimer Traktoren starten die Motoren. Im Interview mit VOL.AT erzählen die Veranstalter des Oldtimertraktorentreffen wie es zu der Leidenschaft kam und was die Besucher erwartet.

Obmann des OTC Montfort Simon Lins, Kassierin Melanie Bechtold und Schriftführer Thomas Bechtold teilen eine große Leidenschaft: Die Freude an richtig alten Traktoren. Deshalb gründeten sie 2015 den Oldtimerclub Montfort der nun schon über 35 Mitglieder zählt.

“Umso mehr desto besser” Aus diesem Grund wird seit dem vorherigen Jahr zum Oldtimertreffen geladen. Neben Livemusik und Essen wird es ab 14 Uhr auf dem Oberau Festplatz in Gisingen auch einen Rundfahrt mit allen anwesenden Traktoren geben.