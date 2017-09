DNA-Treffer helfen monatlich 200 Straftaten zu klären

Etwa 24.000 davon stammen von Frauen. Dazu kommen weitere mehr als 200.000 biologische Tatortspuren. Sogenannte Spur-Spur-Treffer können den Ermittlern helfen, Seriendelikte zu erkennen.

In Österreich werden DNA-Spuren seit 1. Oktober 1997 routinemäßig zur Aufklärung von Straftaten eingesetzt. Dabei werden biologische Tatortspuren – zum Beispiel Blut, Haare, Speichel oder Sperma nach Sexualdelikten – gesammelt. Von Verdächtigen werden per Mundhöhlenabstrich Proben genommen, die dann codiert an ein Labor geschickt und ausgewertet werden. Die Ergebnisse werden in einer Datenbank abgeglichen.

(APA)