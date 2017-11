DNA des mutmaßlichen Todesschützen von Stiwoll rekonstruiert

Die Soko "Friedrich" hat am Donnerstag in Graz eine Zwischenbilanz gezogen. Über 110 Objekte wurden durchsucht und die DNA des 66-jährigen mutmaßlichen Todesschützen von Stiwoll rekonstruiert. Außerdem wurden über 180 Hinweise ausgewertet. Dennoch scheint man dem Flüchtigen nicht nähergekommen zu sein.

Soko-Leiter Rene Kornberger erklärte: “Wir haben keinen konkreten Hinweis und bitten weiterhin um die Mithilfe der Bevölkerung.” Oberst Kornberger sagte in Graz zudem: “Wir haben alle Befugnisse und Maßnahmen ausgeschöpft, die uns die Strafprozessordnung bietet, und wir schöpfen sie weiter aus und hoffen, dass wir Anknüpfungspunkte finden, um den Beschuldigten festnehmen zu können.” Am Mittwoch habe man die Durchsuchung der Höhlen in der Gegend um Stiwoll westlich von Graz abgeschlossen, so weit sie bekannt oder ihre Lage mitgeteilt worden war. “Dies ist bis dato negativ verlaufen.”

Man habe aber die DNA des Stiwollers rekonstruiert, der am 29. Oktober zwei Nachbarn erschossen und eine weitere schwer verletzt hatte. “Wenn die Rekonstruktion mit jenen an bestimmten Orten gewonnenen DNA-Proben ident sind, wissen wir, er hat sich an bestimmten Ort aufgehalten”, sagte Kornberger. Der einige Zeit als Spur betrachtete Einbruch in eine Kühltruhe in Stiwoll habe sich nicht als zielführend erwiesen.