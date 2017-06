Dmitri Hvorostovsky muss Auftritte an der Staatsoper absagen

Hvorostovsky leidet an Gehirntumor - © APA (AFP/Archiv)

Dmitri Hvorostovsky ist gezwungen, weitere Engagements abzusagen. Der an einem Gehirntumor leidende russische Starbariton wird seine Auftritte an der Wiener Staatsoper in der Saison 2017/18 nicht wahrnehmen können, teilte das Haus am Ring am Donnerstag mit. Wer ihn in “Un ballo in maschera” im November sowie in “Otello” und “Rigoletto” im Frühling 2018 vertreten wird, werde noch bekannt gegeben.