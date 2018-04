Djokovic trennte sich von Trainer Radek Stepanek

Wenige Tage nach der Trennung von Andre Agassi hat der serbische Tennis-Profi Novak Djokovic auch die Zusammenarbeit mit seinem zweiten Trainer beendet. Der frühere Weltranglisten-Erste trennte sich von Radek Stepanek, gab Djokovic am Mittwoch bekannt.

Er suche kontinuierlich nach neuen und unterschiedlichen Wegen, um wieder in Topform zu kommen, heißt es dazu in einer Mitteilung auf Djokovics Homepage. Der 30-Jährige hat nach einer monatelangen Pause aufgrund einer Ellbogenverletzung bisher nicht an seine früheren Leistungen anknüpfen können. Djokovic hat seit 2008 zwölf Grand-Slam-Titel gewonnen, die beiden jüngsten Triumphe sind aber bereits zwei Jahre her. Derzeit steht er auf Rang 13 der Weltrangliste.