Gerald Melzer, der diese Woche beim Heimturnier “Generali Open” in Kitzbühel im Einsatz ist, ist nach seinem Finaleinzug beim Challenger in Cortina d’Ampezzo als 150. knapp hinter seinem Bruder Jürgen (146.) nun wieder drittbester Österreicher. Sebastian Ofner startet als 157. in die “Kitz”-Woche. Im Doppel-Ranking verbesserte sich Oliver Marach nach seinem Turniersieg in Gstaad, wo er mit Philipp Oswald gespielt hatte, auf Platz 18.

(APA)