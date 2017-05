Djokovic nach Sieg über Del Potro Rom-Halbfinalgegner Thiems

In der Fortsetzung gelang Djokovic zur 3:2-Führung das entscheidende Break, danach ging es mit dem Aufschlag. Der “Djoker” sparte in dem 91-Minuten-Match Kräfte, hatte er doch Samstagnachmittag nur noch sieben Games zu spielen. Dennoch war seine Regenerationszeit für das Halbfinale mit rund fünf Stunden viel kürzer als jene von Thiem, bei dem etwa 26 Stunden zwischen Viertelfinale und Halbfinale lagen.

Der Niederösterreicher hatte am Freitag in der Runde der letzten acht dem Spanier Rafael Nadal mit einem 6:4,6:3-Sieg dessen erste Niederlage in dieser Sandplatzsaison nach 17 Siegen en suite zugefügt und im Head-to-Head auf 2:6 verkürzt. Im direkten Vergleich mit Djokovic lag der 23-jährige Lichtenwörther vor dem fünften Match 0:4 zurück. Seinen einzigen Satz gegen Djokovic gewann Thiem beim World-Tour-Finale 2016. Das bisher einzige Sand-Duell verlor er im French-Open-Halbfinale 2016.

Die heuer bessere Sandbilanz weist aber klar Thiem auf. Während Österreichs Star den Rio-Titel gewann, in den Endspielen von Barcelona und Madrid erst Nadal unterlag sowie nun das zweite Masters-1000-Halbfinale en suite wie auch seiner Karriere erreichte, hat der als Nummer zwei gesetzte Djokovic heuer auf Asche das Viertelfinale in Monte Carlo und das Halbfinale in Madrid stehen. Thiem, Turnier-Nummer 8, würde bei einem Finaleinzug in der Weltrangliste erstmals auf den sechsten Platz vorstoßen.

Das zweite Halbfinale bestritten Samstagnachmittag der als Nummer 16 eingestufte Deutsche Alexander Zverev und der ungesetzte US-Amerikaner John Isner. Den ersten Finalplatz bei den Damen hatte sich zu Mittag Madrid-Titelgewinnerin Simona Halep (6) gesichert, die Rumänin schaltete die Niederländerin Kiki Bertens (15) 7:5,6:1 aus. Die Spanierin Garbine Muguruza (3) und die Ukrainerin Elina Switolina (8) ermittelten vor der Thiem-Partie die zweite Finalistin.

(APA)