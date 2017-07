Djokovic in Wimbledon nach kurzem Arbeitstag weiter

Lockere Runde für den Serben - © APA (AFP)

Der als Nummer zwei gesetzte Novak Djokovic ist am Dienstag nach einem kurzen Arbeitstag in Wimbledon in die zweite Runde eingezogen. Der dreifache Champion setzte sich zum Auftakt des Tennis-Grand-Slam-Turniers in London gegen den Slowaken Martin Klizan durch, der beim Stand von 3:6,0:2 aus seiner Sicht wegen einer Unterschenkelverletzung aufgab.