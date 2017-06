Djokovic in Eastbourne locker weiter

Der Serbe ist in einer guten Form - © APA (AFP)

Der Abstecher von Novak Djokovic zum Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Eastbourne hat sich für den Serben zumindest in punkto Matchpraxis und Selbstvertrauen gelohnt. Am Donnerstag zog der 30-Jährige bei diesem Rasen-Event durch einen 6:2,7:6(9)-Sieg gegen den US-Amerikaner Donald Young in das Halbfinale ein. Der “Djoker” bestreitet erstmals seit 2010 wieder vor Wimbledon ein Rasen-Turnier.