Djokovic gewann Wimbledon-Generalprobe in Eastbourne

Bussi, Baby! - © APA (AFP)

Novak Djokovic hat eine gelungene Wimbledon-Generalprobe gefeiert und seinen zweiten Titel in diesem Jahr gewonnen. Der Tennisprofi aus Serbien entschied am Samstag das Finale des ATP-Turniers in Eastbourne gegen den Franzosen Gael Monfils nach 1:16 Stunden mit 6:3,6:4 für sich.