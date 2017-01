Diversion nach Einsturz von Plattform auf Kindererlebnishof

Man einigte sich auf eine Diversion - © APA

Nach einem Unfall mit zehn Verletzten auf einem Kindererlebnishof in Steinerkirchen (Bezirk Wels-Land) hat sich der Besitzer am Montag in Wels vor Gericht verantworten müssen. Ende August war ein als Fotoplattform genutztes Piraten-Floß, auf dem 23 Kinder standen, eingestürzt. Laut Gutachter habe es der Angeklagte verabsäumt, das Podest überprüfen zu lassen. Der Mann kam mit einer Diversion davon.