Distelberger startet erstmals in Diamond League

Distelberger bei Dreikampf-Premiere in Paris dabei

Die Leichtathletik-Mehrkämpfer bekommen am Samstag in Paris eine Bühne in der Diamond League. Zu dem Dreikampf aus Hürdensprint, Speerwurf und Weitsprung wurde vom Olympia-Zweiten Kevin Mayer (Frankreich) auch der Rio-Teilnehmer Dominik Distelberger in das sechsköpfige Starterfeld eingeladen.