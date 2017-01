Diskussion um Raucherschutz: Kritik an Zigarettenautomaten

Die Warnhinweise sind auf den Automaten nicht zu sehen - © APA

Die Diskussion um den Raucherschutz geht in eine weitere Runde. Nachdem die Schutzgemeinschaft für Nichtraucher bei einer Pressekonferenz Kritik an den Zigarettenautomaten übte, stellte in Deutschland die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz fest, dass Warnhinweise auf den Automaten fehlen würden, diese aber sichtbar sein müssten, bestätigte ein Sprecher einen Bericht des Ö1-Morgenjournals.