Diskussion mit SPÖ-Spitze um die Zukunft des Staates

Es ist eine weit verbreitete Ansicht, dass damit menschliche Arbeit weitgehend überflüssig gemacht wird. Was ist von dieser Überlegung zu halten? Welche Folgen hat das für unser Sozialsystem?

Am Podium diskutierten dazu

Michael Diettrich als Sprecher der Armutskonferenz

Mathias Burtscher, Geschäftsführer der Vorarlberger Industriellenvereinigung

Gabi Sprickler-Falschlunger, Vorsitzende der SPÖ Vorarlberg

Matthias Kucera, Sozial- und Integrationssprecher des ÖVP-Landtagsklubs

Die Podiumsteilnehmer waren übereinstimmend der Meinung, dass der Staat angesichts der kommenden Herausforderungen auch in Zukunft eine aktive und wichtige Rolle in der Sozialpolitik einnehmen muss. Jene Menschen, die mit dem technischen Fortschritt nicht mithalten können, dürfen, so die einhellige Meinung am Podium, nicht auf der Strecke bleiben. Alle bekannten sich zur Einführung eines Mindestlohns, waren jedoch skeptisch gegenüber einem bedingungslosen Grundeinkommen.

Weniger Einigkeit bestand hinsichtlich der Folgen hinsichtlich der neuen Automatisierungswelle für den Arbeitsmarkt. Ob genügend neue Arbeitsplätze entstehen oder die Arbeitslosigkeit steigen wird, wurde von den Vortragenden unterschiedlich eingeschätzt.

Die von den Wirtschaftsvertretern gewünschte Flexibilisierung der Arbeitszeit führte zu heißen Wortgefechten. Eine rege und lang anhaltende Publikumsdiskussion beendete den interessanten Abend.