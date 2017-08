Disco-Schütze von Konstanz suchte gezielt nach Schwager

Ein Türsteher starb bei der Schießerei - © APA (dpa)

Der Disco-Schütze von Konstanz war bei seiner Attacke am vergangenen Wochenende vermutlich gezielt auf der Suche nach seinem Schwager. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der 34-Jährige hatte vor und in dem Tanzlokal mit einem Sturmgewehr geschossen und einen Türsteher getötet.