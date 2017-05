Disco Party!!

Noch nicht zur Gänze ausverkauft, aber zahlreiche ausgelassene Ü30-Partytiger und Partytigerinnen die zu den Rhythmen von DJ Bomba abtanzten. Bei tollem abwechslungsreichen Sound der letzten Jahrzehnte konnte so in entspannter und gepflegter Atmosphäre gemeinsam gefeiert und gelacht werden. An zwei großen Bars wurden die Besucher mit Getränken verwöhnt und konnten anregende Gespräche führen. Jung und Junggebliebene aus Nah und Fern verwandelten den Leiblachtalsaal in eine große Tanzfläche und das Team des Leiblachtaler Ferienprogramms kann diese Veranstaltung als vollen Erfolg verbuchen. Kommt der Erlös doch den regionalen Ferienveranstaltungen und damit den Jüngsten Leiblachtalern zu Gute! Die ganzen Sommerferien über werden tolle und abwechslungsreiche Termine für die Ferienkinder in den Leiblachtalgemeinden geboten, so dass keine Langeweile aufkommen muss. Mit dieser ersten Sommerparty wird das heurige Ferienprogramm und das Abschlussfest finanziell unterstützt. Nach dem positiven Echo auf den Discoabend wird eine Fortsetzung der Sommerparty im nächsten Jahr im Ferienprogrammteam bereits angedacht!!