Disco-Fieber bei der Admira

Der SC Admira lädt zur großen Faschingssause.

Dornbirn. Am 27. Jänner 2018 verwandelt sich die Sportanlage im Rohrbach in ein Mekka für alle Mäschgerle. Der SC Admira Dornbirn lädt zum legendären Faschingstreiben ins Clubheim. Heuer gibt es erstmals eine „Faschings-Disco“. „Wir wollten einmal etwas Neues ausprobieren und setzen dieses Jahr statt einer Band auf DJ Sound“, so Reinhard Peer vom Organisations-Team. An den Turntables werden deshalb DJ Geri und DJ „Thomy Block“ für Stimmung und eine volle Tanzfläche sorgen – inklusive originaler Disco-Atmosphäre mit Lichter-Show.