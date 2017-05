Disco-Bus in OÖ. von Auto gerammt – Sechs Verletzte

Der Unfalllenker beging Fahrerflucht, die Polizei sucht nach Zeugen - © APA

Ein Disco-Bus ist in der Nacht auf Donnerstag bei Hartkirchen (Bezirk Eferding) von einem nachfahrenden Auto gerammt worden, sodass der Kleinbus ins Schleudern geriet und sich mehrmals überschlug. Fünf der acht Nachtschwärmer sowie der 32-jährige Chauffeur wurden verletzt. Der Pkw-Lenker fuhr einfach davon, von ihm fehlte vorerst jede Spur. Am Bus entstand Totalschaden, so die Polizei OÖ.