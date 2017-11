Disciple Christian MC: Der wohl ungewöhnlichste Biker-Club der Welt

Wenn man eine Biker-Gang sieht, hat man doch meistens eine Meinung darüber, was das für Typen sind. Aber bei diesen Bikern wird man sich wunder! Denn dieser Biker-Club ist einer der ungewöhnlichsten der Welt.

Bevor sie auf Tour gehen wird gebetet. Die Mitglieder dieser Biker-Gang haben zum Teil eine kriminelle Vergangenheit, doch sind offensichtlich geläutert. Keine Drogen. Keine Alkohol. Das sind nur zwei Regeln, die dieser Biker-Club hat. “Disciple Christian MC” ist der Name dieses Motorrad-Clubs, der einen religiösen Hintergrund hat. Auf ihren Kutten steht “Gott ist groß”, “Christ”und am Sonntag besuchen sie ihren eigenen Gottesdienst. So einen MC gibt es wohl kein zweites Mal auf diesem Erdball.