Dirigent Dennis Russell Davies bei Fahrradunfall verletzt

Dieses Konzert soll im Frühjahr 2018 nachgeholt werden. Für die am Freitag im Wiener Musikverein geplante Wiederholung wurde mit dem Chefdirigent des Tiroler Landestheaters und Symphonieorchesters Innsbruck, Francesco Angelico, Ersatz gefunden. Das gab das Bruckner Orchester auf APA-Anfrage bekannt. Was die weiteren vorgesehenen Auftritte des Orchesters unter der Leitung von Dennis Russell Davies betrifft – darunter einer bei den Stiftskonzerten am 8. Juli in St. Florian -, gibt es noch keine Entscheidung. Das hänge vom Behandlungserfolg bzw. dem Genesungsfortschritt des Dirigenten ab.

(APA)