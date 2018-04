Direktor-Klage gegen Lehrerin

Vorarlberger Schuldirektor will in Arbeitsprozess durchsetzen, dass Religionslehrerin nicht mehr behauptet, er habe sie geschlagen und verletzt.

Der Direktor einer Unterländer Volksschule führt am Landesgericht Feldkirch einen Arbeitsprozess mit einem Streitwert von 8000 Euro gegen eine seiner ehemaligen Lehrerinnen. Damit wehrt der Kläger sich vor Gericht gegen die aus seiner Sicht falsche Behauptung der Beklagten, er habe sie am 3. April 2017 im Lehrerzimmer vor anderen Lehrern geschlagen und dabei leicht am Rücken verletzt. Der Schulleiter erhofft sich ein Gerichtsurteil, das die islamische Religionslehrerin unter Androhung von Geldstrafen dazu zwingt, ihre rufschädigende Behauptung zu widerrufen und hinkünftig zu unterlassen.