Direktes Duell um einen Play-off-Platz

Die Italiener liegen derzeit auf Rang sieben und haben große Ambitionen, sich noch unter die Top sechs Teams der Liga zu spielen. Mit einem Punktezuwachs bei diesem wichtigen Spiel könnte Lustenau dem Primärziel, sich für die Meisterrunde zu qualifizieren, einen großen Schritt näher kommen.

Lustenaus Coach Gerald Ressmann spricht von einem der wichtigsten Spiele in der bisherigen Saison und blickt der Begegnung gegen Cortina mit sehr viel Zuversicht entgegen: „ Wir haben gesehen, wie unsere Mannschaft im Stande ist Eishockey zu spielen. Wenn wir so wie gegen Pustertal, Feldkirch, Jesenice oder auch Neumarkt in Cortina auftreten, können wir Punkte aus Italien mit nach Hause nehmen. Wir haben ein sehr gutes Team und sind in der Lage, gegen jede Mannschaft der Liga zu bestehen.“ Das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gewann Lustenau Anfang Oktober mit 4:3.

Verletzungsbedingt steht hinter dem Einsatz von Marcel Witting ein großes Fragezeichen. Er erlitt gegen den KAC eine Unterkörperverletzung. Eine MRT-Untersuchung brachte aber die Gewissheit, dass es sich um keine schwerwiegende Verletzung handelt, doch die großen Schmerzen machten ein Training in den letzten Tagen für den taffen Flügelflitzer unmöglich. Ob er gegen Cortina zum Einsatz kommt, entscheidet sich erst vor Ort. Weiterhin fehlen wird Johannes Lins, doch auch bei ihm stehen die Zeichen auf Rückkehr. Er trainiert schon sehr fleißig und sollte nächste Woche wieder einsatzbereit sein. Dafür wieder mit dabei ist David König, der über den Jahreswechsel beim U18 Nationalteam in Calgary, Kanada im Einsatz war und eine sehr gute Leistung bot.

Fabian Glanznig, der vor einigen Wochen vom Bregenzerwald zu den Löwen wechselte, kam in den letzten Spielen vermehrt als Verteidiger zum Einsatz. Bei ihm hat Gerald Ressmann ein sehr gutes Gefühl: „Fabian ist ein Zwei-Wege-Spieler, der sowohl in der Verteidigung als auch im Sturm zum Einsatz gebracht werden kann. Es ist ein handlungsschneller und körperlich starker Allrounder, bei dem ich in Lustenau noch sehr viel Entwicklungspotential sehe – wenn er seinen Weg konsequent weitergeht hat er eine tolle Zukunft vor sich“, so Ressmann.

Auch über den neuen Stürmer Martins Cipulis spricht Ressmann voller Lob: „Martins hat sich perfekt in das Teamgefüge eingepasst und macht uns im Sturm noch schlagkräftiger. In den ersten vier Partien erzielte Cipulis drei Treffer und sorgt gemeinsam mit Landsmann Gatis Gricinskis für viel Gefahr vor dem gegnerischen Tor. In den kommenden Partien kann dieses Gespann eine sehr wichtige Rolle spielen“ fügt Ressmann hinzu.

S.G. Cortina Hafro : EHC Alge Elastic Lustenau

Samstag, 7. Januar 2017, 20.30 Uhr, Stadio Olimpico di Cortina

Schiedsrichter: Fabio Lottaroli, Karl Pichler, Sebastian Bedynek, Daniel Holzer