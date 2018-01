Diözese Feldkirch feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen

Mit einem sich über das gesamte Jahr erstreckenden Jubiläumsprogramm feiert die Diözese Feldkirch heuer ihr 50-jähriges Bestehen.

Die Diözese in Vorarlberg ist der jüngste kirchliche Verwaltungsbezirk Österreichs. “Als Kind der 1960er-Jahre haben die Diözese Feldkirch und ich schon ein Stück Weg gemeinsam zurückgelegt”, sagte Bischof Benno Elbs am Donnerstag bei der Programmpräsentation.

Viele Projekte und Veranstaltungen

“Ich freue mich ganz besonders, mit Ihnen auf diese Zeit zurückzublicken. Noch mehr aber freue ich mich, dass wir die Geschichte gemeinsam weiterschreiben und die Kraft der Freude unseres Glaubens mit vielen teilen können”, sagte Elbs nun zu Beginn des Jubiläumsjahres. Geplant sind mehr als ein Dutzend Projekte und zahlreiche Veranstaltungen, darunter etwa ein Fest am Bodensee am 26. Mai in Bregenz, die Jugendkonferenz “Pro Con” am 1. Februar im Jugendhaus St. Arbogast, die Gesprächsinitiative “Wortwechsel” oder die Installation “ZeitRaffer”, einer Wanderausstellung zur Geschichte des Christentums in Vorarlberg. Ein Gottesdienst im Feldkircher Dom am offiziellen “Geburtstag” (8. Dezember) wir das Festjahr beschließen.