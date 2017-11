Dimitrow gewann ATP Finals - 7:5,4:6,6:3 gegen Goffin

Grigor Dimitrow ist der Gewinner der Tennis-ATP-Finals in London. Der Bulgare setzte sich am Sonntag im Endspiel in der O2-Arena im Duell gegen den Belgier David Goffin mit 7:5,4:6,6:3 durch.

Der erstmalige Triumph beim Saisonabschlussturnier der besten acht Spieler des Jahres war zugleich der größte Erfolg in Dimitrows Karriere. In der Weltrangliste wird sich der 26-Jährige auf Rang drei vorarbeiten.

In London blieb er auf dem Weg zum Titel ohne Niederlage, setzte sich dabei auch gegen ÖTV-Ass Dominic Thiem in der Gruppenphase mit 6:3,5:7,7:5 durch.