Dimitrow bei ATP Finals erster Halbfinalist aus Thiem-Gruppe

Grigor Dimitrow hat am Mittwoch in London mit einem überraschend glatten 6:0,6:2-Sieg über Nadal-Bezwinger David Goffin in nur 73 Minuten das Halbfinale der ATP Finals erreicht. Der als Nummer 6 gesetzte Bulgare ist damit der erste Spieler der Thiem-Gruppe "Pete Sampras" in der Runde der letzten vier.

Dominic Thiem bestreitet in der Night Session (nicht vor 21.00 Uhr MEZ/live Sky) sein zweites Gruppenspiel. Der 24-jährige Weltranglisten-Vierte trifft auf den für den verletzten Rafael Nadal als Ersatzmann spielenden Spanier Pablo Carreno Busta.