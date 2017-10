Dijsselbloem: Eurozonen-Budget ist ehrgeizige Idee

Die Regierungen der Eurozone beraten derzeit, wie sie die Integration der 19 Mitgliedsstaaten vorantreiben können, um eine erneute Staatsschulden-Krise zu verhindern und mehr von der gemeinsamen Währung zu profitieren. Praktikabler als ein milliardenschweres eigenes Budget seien möglicherweise günstige Kredite des Euro-Rettungsschirms ESM, deutete Dijsselbloem an. So könnte es den Staaten ermöglicht werden, Reformen zu finanzieren und gleichzeitig zu investieren. Eine Alternative sei der Transfer von Mitteln aus dem bestehenden EU-Budget an Länder, die Reformen vorantreiben wollten. Dijsselbloem äußerte sich am Rande des Herbsttreffens von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington.

Insbesondere der französische Präsident Emmanuel Macron macht sich für ein gesondertes Eurozonen-Budget stark, stößt damit aber nicht in allen Ländern auf Zustimmung. Kritiker sorgen sich etwa, dass das gemeinsame Budget zu einer Vergemeinschaftung der Schulden führt.

(APA/ag.)