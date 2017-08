Digitalwährung Bitcoin steigt auf neues Rekordhoch

Anfang August wurde die 3.000-Dollar-Marke geknackt - © APA (dpa)

Nach ihrer Aufspaltung befindet sich die Digitalwährung Bitcoin seit dem Wochenende auf einem neuen Rekordhöhenflug. Nachdem sie am Sonntag erstmals in ihrer Geschichte auf diversen Handelsplattformen über die Marke von 4.000 Dollar gestiegen war, erreichte sie am Montag ein Rekordhoch bei über 4.200 (3.559 Euro) Dollar. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs damit vervierfacht.