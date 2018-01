Digitale Vignette spätestens am 14. Jänner kaufen

Auf Grund des Rücktrittsrechts für Online-Käufe tritt die Gültigkeit der Digital-Vignette erst am 18. Tag nach Kauf in Kraft.

Statt der Klebevignette bietet die ASFINAG seit heuer eine digitale Vignette an. “Wer plant, eine digitale Vignette zu kaufen, sollte beachten, dass diese aufgrund des Rücktrittsrechts bei Online-Käufen erst am 18. Tag nach dem Kauf gilt. Das bedeutet: Wer ab 1. Februar eine gültige digitale Jahresvignette 2018 haben möchte, muss diese spätestens am 14. Jänner kaufen”, macht ÖAMTC-Juristin Ursula Zelenka aufmerksam. Die digitale Vignette kann online ausschließlich über das Mautsystem der ASFINAG erworben werden.