Vom höchsten Berg Perus sprang der russische Extremsportler Valery Rozov in die Tiefe. 6.768 Meter ist der Nevada Huascarán hoch – und somit der höchste Berg Perus. Der 52-jährige Basejumper Rozov wagte sich hier in den eisigen Abgrund hinunter. Alleine der fünftägige Aufstieg brachte die Crew an die Grenzen. Schlussendlich geht alles gut – Rozov kommt heil unten an und wir können die fantastischen Bilder seinen Sprungs bestaunen.