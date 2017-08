Diesen Samstag: Rätia gegen Bürs

Der Zehntplatzierte (1 Punkt) trifft auf den Elftplatzierten (0 Punkte), das wird sicher eine sehr interessante Partie. Das Spannende daran wird sein, dass Bürs nach 2 Niederlagen endlich in der Liga ankommen will und die Rätianer nach der Pleite gegen Hittisau auf Wiedergutmachung bei ihren Fans aus sind. Somit wäre alles angerichtet, die Bludenzer hoffen natürlich, dass zahlreiche Fans den Weg über den „Jordan“ finden werden.Spielbeginn am Samstag, 26. August 2017 in Bürs ist um 17 Uhr.