Dieselgipfel in Österreich noch im August geplant

Leichtfried lädt Herstellervertreter ein - © APA

Nach dem Dieselgipfel in Deutschland hat Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ), wie zuvor angekündigt, einen Gipfel im August einberufen. Leichtfried hat die Vertreter der Österreich-Niederlassungen der Hersteller eingeladen, um über Lösungen für betroffene Fahrzeuge in Österreich zu beraten. Am Freitag verschickte das Ministerium eine Termineinladung an den Arbeitskreis der Automobilimporteure.