Diesel mit rund 700 Millionen Euro steuerlich begünstigt

Die Steuerbegünstigung für Diesel betrug im Vorjahr in Österreich rund 700 Millionen Euro. Die Mineralölsteuer auf Diesel ist um 8,5 Cent pro Liter niedriger als auf Benzin.

Im Vorjahr wurden in Österreich laut Fachverband der Mineralölindustrie 8,3 Milliarden Liter Diesel getankt und damit so viel wie noch nie. Im Vergleich zum Jahr 2016 nahm die getankte Dieselmenge um rund 300 Millionen Liter zu. Diesel wird seit Anfang der 1990er Jahre deutlich niedriger besteuert als Benzin. Seit der letzten Mineralölsteuer-Erhöhung im Jahr 2011 beträgt die Differenz 8,5 Cent pro Liter. In Summe betrug die Steuerbegünstigung auf Diesel im Vorjahr rund 700 Millionen Euro, nach rund 675 Millionen Euro im Jahr 2016, macht der VCÖ aufmerksam. Seit dem Jahr 2010 macht die Steuerbegünstigung auf Diesel in Summe mehr als 5,1 Milliarden Euro aus.

“Die privaten Haushalte haben im Vergleich zu anderen Begünstigten relativ wenig von der niedrigeren Besteuerung von Diesel”, stellt VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen fest. Im Jahr 2016 tankten laut Statistik Austria Österreichs Haushalte rund 2,15 Milliarden Liter Diesel im In- und Ausland. Bei den Neuwagenkäufen entscheiden sich private Haushalte mehrheitlich gegen Diesel: Seit dem Jahr 2010 wurden in Österreich 1,19 Millionen Pkw auf private Haushalte neu zugelassen, nur 47 Prozent davon waren Diesel-Pkw. Die Mehrheit der neuen Diesel-Pkw wird von juristischen Personen, also von Betrieben, Unternehmen oder Organisationen, gekauft, wie eine Analyse des VCÖ zeigt. Die Zahlen im Detail: Insgesamt wurden seit dem Jahr 2010 in Österreich 1,44 Millionen Diesel-Pkw neu zugelassen, 61 Prozent davon auf juristische Personen.

Mehr als die Hälfte des in Österreich getankten Diesels fließt in die Tanks von Lkw und Klein-Lkw. Der in Österreich niedrige Dieselpreis zieht vor allem in Tirol Umwegtransit an. In der Schweiz wird Diesel gleich hoch besteuert wie Benzin. In Österreich ist ein Liter Diesel im Schnitt umgerechnet um 24 Cent billiger als in der Schweiz und um 27 Cent billiger als in Italien.