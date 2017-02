Diese Wetterfee ist zu sexy für YouTube

Ihre Internet-Berühmtheit verdankt sie in erster Linie ihrer knackigen Kehrseite, die sie auch gerne und gekonnt in Szene setzt. Jetzt hat die junge Wetter-Moderatorin ein Video von sich selbst in einem roten Spitzenbody hochgeladen, das YouTube als zu heiß für Minderjährige befindet. Nur per Anmeldung auf der Videoplattform, Laut YouTube ab 18 Jahren, ist der Clip abrufbar.

Das ist Yanet Garcia in jugendfreier Variante

Sie gibt sich auch gern sexy auf Instagram.

Die TV-Beauty postet sich natürlich auch auf Facebook und Twitter, um ihre Kurven möglichst effizient zu vermarkten.

(Red.)