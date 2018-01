Diese Stars fahren rot-weiß-rot nach Südkorea

Nur noch wenige Tage, dann beginnen die XXIII. Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang. Wer am 9. Februar alles hinter der rot-weiß-roten Fahne im österreichischen Team einlaufen wird, verkündete der ÖOC Am Montag ab 13.00 Uhr live.

:

Österreichs Aufgebot für die Olympischen Winterspiele von 9. bis 25. Februar in Pyeongchang (Südkorea) wird 105 Athleten betragen, 40 davon Frauen und 65 Männer. Dazu kommen 181 Betreuer und Betreuerinnen sowie zwei Ersatzleute im Bob. Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier am 9. Februar ist Alpinskiläuferin Anna Veith, die vor vier Jahren in Sotschi die Goldmedaille im Super-G gewonnen hatte.

Wien. Namentlich sind noch nicht alle Athleten bekannt, dies betrifft sechs alpine Skirennläufer (5 Damen/1 Herr) sowie einen Nordischen Kombinierer. Es werden noch die Weltcuprennen in dieser Woche abgewartet, internationaler Nennschluss ist erst der kommende Sonntag. Dies gab das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) am Montag in einer Pressekonferenz in Wien bekannt.