Diese Schule würde sexy Hotpants am liebsten verbieten

Bauchfreie Oberteile und Hotpants sind am erzbischöflichen Berufskolleg Marienberg in Deutschland nicht gern gesehen. Die Schule hat die Schülerinnen jetzt dazu aufgerufen sich angemessen zu kleiden. “In den letzten zwei, drei Jahren hat sich die Mode verbreitet, dass Schülerinnen bauchfrei zur Schule kommen oder in so kurzen Hosen, dass der Hintern unten herausguckt”, zitiert NGZ Online den Initiator der Aktion Matthias Holländer. Mit Sanktionen müssen die Schülerinnen aber offensichtlich nicht rechnen, es sei lediglich ein freundlich gemeinter Hinweis. Was die Schülerinnen darüber denken, erfährst Du im Video.

Video: Das denken die Schülerinnen