Diese Partner ermöglichen den Bodensee Frauenlauf!

Denise Raich, Hervis:

Wir bei Hervis nehmen uns den Slogan „Get movin‘“ selbst sehr zu Herzen, trainieren oft und am liebsten gemeinsam. Darum ist es uns auch so wichtig, unsere Begeisterung für Sport bei so wunderbaren Events wie dem Bodensee Frauenlauf zum Ausdruck zu bringen.

Roberto Maier, Immo Agentur

Mit über 5000 Frauen und über 10.000 Zuschauern gehört der Bodensee Frauenlauf zu einer der größten Veranstaltungen, darum wollen wir diese wichtige Veranstaltung für das Land Vorarlberg auch unterstützen und mitwirken.

Janine Weiz, Skiny

Der Frauenlauf und SK8Y6 sind ein perfektes Team. Spaß an der Bewegung, sich selber spüren, aber auch mal ans Limit gehen – dafür steht SK8Y6, die Sportlinie von Skiny. Umso mehr freut es uns, dass wir dies beim Frauenlauf unter Beweis stellen und gemeinsam mit allen Läuferinnen zu einem großartigen Event im wunderschönen Ländle beitragen dürfen.

Mag. Martin Jäger, Sparkasse Bregenz

Der Bodensee Frauenlauf ist eine großartige Veranstaltung und begeistert Frauen jeden Alters. Im Vordergrund stehen dabei der Spaß an der Bewegung und die Freude am Miteinander. Genau das spricht für den Erfolg dieses Events und wir freuen uns, dass wir seit der ersten Stunde als Partner mit dabei sind. Auch heuer werden die Vorarlberger Sparkassen wieder mit einem großen Laufteam an den Start gehen. Die Lauftrainings sind bereits voll im Gange und unsere Läuferinnen sind hoch motiviert.

Philipp Frank, Spar

SPAR und der Bodensee Frauenlauf – das passt einfach. Seit nun mehr sechs Jahren sind wir Partner des Frauenlaufs und verteilen seither die SPAR Erste-Hilfe-Bags im Zielraum. Mehr als 5000 Taschen dürfen wir den Läuferinnen gleich hinter der Ziellinie überreichen – zur Belohnung gibt’s strahlende Gesichter bei den Läuferinnen.

Heidemarie Stamm, dm

dm ist heuer zum ersten Mal beim Bodensee Frauenlauf dabei: Wir freuen uns auf eine großartige Veranstaltung. Auch die dm-Mitarbeiterinnen sind bereits im Training und freuen sich auf den wunderbaren Start am See.