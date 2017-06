Die Softwareentwickler von Apple, Samsung und Co. müssen diese neuen Bildchen nur noch in ihre Schriftsätze integrieren. Bis wann wir die vorgestellten Smileys verwenden können, steht bis jetzt noch in den Sternen. Hier könnt ihr trotzdem schon einen Blick auf die Neuerungen werfen.

Ein oranges Herz, Brokkoli, ein Kopftuch-Smiley und vieles mehr