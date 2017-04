Diese Menschen wohnen jetzt im Horror-Haus von Josef F.

"Horror-Haus" wurde zu Wohnanlage umgebaut - © Servus TV bzw. APA

Das Haus von Josef F. in Amstetten, in dessen Keller er seine eigene Tochter 24 Jahre lang gefangen gehalten und mit ihr sieben Kinder gezeugt hatte, wurde im Dezember verkauft. Nun sind die ersten Bewohner in die renovierte Wohnanlage eingezogen.