Diese Menschen fahren ohne Hosen mit der U-Bahn

Unter dem Motto «No Pants Subway Ride» sind am Sonntagnachmittag Dutzende Menschen ohne Hosen - also nur in Unterwäsche - U-Bahn gefahren.

Nein, diese Menschen sind werde verrückt noch betrunken. Sie haben einfach nur ihren Spaß beim “No Pants Subway Ride”. Also dann, Hosen runter und ab in die U-Bahn. 70-80 Menschen machten sich in Berlin untenrum frei und fuhren in knappen Höschen Bahn. Laut Organisatoren soll niemand provoziert werden, deshalb durfte die Unterwäsche nicht zu knapp sein und Alkohol gab es auch nicht.