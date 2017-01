Diese Frau wird einfach nicht älter

Angesichts der Bilder, welche die Ex von Hugh Grant auf Instagram postet, kaum zu glauben. Wie es die Mutter eines 14-jährigen Sohnes schafft, immer noch so umwerfend auszusehen? In einem Interview sagte der Star der TV-Serie “The Royals”: „Ich gehe nicht ins Fitness-Studio, aber ich bin ein sehr aktiver Mensch. Auf dem Sofa zu liegen ist einfach nicht mein Ding.“

Die Britin setzt auf Wandern und Gassigehen mit den Hunden statt Sit-ups und unzähligen Kilometern auf dem Laufband. „Ich möchte nicht dünn sein“, verriet sie weiter, „aber trainiert und fit.“ Sie folge auch keiner speziellen Diät sondern versuche lediglich, sich ausgewogen und gesund zu ernähren: Vollkorn, Gemüse, Fisch und mageres Fleisch stehen auf ihrem Speiseplan.

Natürlich kennt das ehemalige Model auch alle Instagram-Trick: Brust raus, Bauch rein, Bronzepuder für den Glanz im Dekolleté – fertig ist der Bikini-Look. Den braucht die Schauspielerin auch. Wie ihr Instagram-Profil verrät, verbringt sie viel Zeit an ihrem Traumstrand auf den Malediven.

