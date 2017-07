Diese Dinge sind beim Campen auf Großveranstaltungen zu beachten

Richtiges Campen bei Großveranstaltungen setzt sich aus drei verschiedenen Bereichen zusammen. Wichtig sind, laut dem Österreichischen Camping Club (ÖCC), die richtige Ausrüstung, ein guter Stellplatz und ausreichend Schutz vor Diebstählen. Ob im Zelt, im Wohnwagen oder im Caravan – Hitze, große Menschenansammlungen, geringe Wasser- und Stomversorgung sowie der hohe Lärmpegel sind nur einige Faktoren mit denenen Campern bei Großveranstaltungen konfrontiert sind.

“Must-Haves” für Camper

“Mit den richtigen Utensilien im Gepäck, kann man den Strapazen trotzen”, erklärt Daniel Kunc (ÖCC). Für ihn zählen neben einer Taschenlampe, einem portablen Akku zum Laden diverser Elektrogeräte und Ohrenstöpseln auch Müllsäcke, Gummistiefel und Feuchttücher zur Grundausstattung eines jeden Festival-Campers. Wichtig ist auch, sich im Vorfeld über die Platzordnung zu informieren.

Der richtige Stellplatz

Nicht nur die passende Ausrüstung, auch ein guter Stellplatz trägt zu einem gelungenen Wochenende auf dem Campinggelände bei. “Schatten sollte bie der Stellplatzsuche oberste Priorität haben. Von Vorteil ist auch eine leichte Erhebung”, weiß Kunc. Dies hilft, dass keine Wasseranlagerungen entstehen. Des weiteren sollten Stellplätze an Absperrungen und an Durchgängen gemieden werden. “Hat man einen Stellplatz gefunden, ist es hilfreich, diesen mit Hilfe einer Fahne zu markieren”, sagt der ÖCC-Experte. So wird der Platz auch später auf dem oft weitläufigen Gelände wiedergefunden.

Schutz vor Diebstahl

Bei Festivals und anderen Großveranstaltungen ist das Risiko für Diebstähle besonders hoch. Deshalb ist auch am entspanntesten Wochenende Vorsticht vor Einbrechern und Langfingern geboten. “Bargeld sollte man nur so viel wie nötig dabei haben. Wertgegenstände trägt man am besten die ganze Zeit über nahe am Körper”, rät Kunc. Neben stetigem Schließen von Fenster und Türen bieten auch spezielle Diebstahlwarnanlagen erhöhten Schutz vor Einbrüchen. Eine weitere Schutzmaßnahme – laut Kunc sogar die Beste – ist Freundschaft mit den Nachbarn schließen. “Deren Aufmerksamkeit schreckt Langfinger ab”, erklärt der Experte. So steht einem entspannten Campingwochenende nichts mehr im Weg.

